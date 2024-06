Ультрамарафонец рассказал, как начать делать пробежки и не бросить

Многие люди начинают делать пробежки, но вскоре сдаются. Почему так происходит и где искать мотивацию сегодня, 5 июня, во Всемирный день бега рассказал NewsInfo.Ru российский ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин.

