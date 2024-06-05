Ультрамарафонец рассказал, как начать делать пробежки и не бросить

Ультрамарафонец Ерохин: Лучше бегать с другом или тренером

Многие люди начинают делать пробежки, но вскоре сдаются. Почему так происходит и где искать мотивацию сегодня, 5 июня, во Всемирный день бега рассказал NewsInfo.Ru российский ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин.

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Он считает, что в одиночку начинать бегать не стоит. Лучше это делать в компании друзей или единомышленников, так как одному человеку себя тяжело мотивировать с нуля, если нет опыта. Еще можно нанять тренера.

"Если вам не хватает своей мотивации — добавьте чужой!" — советует Ерохин.

Также он рассказал о том, где лучше бегать — на улице или в спортзале.

"Можно комбинировать. Лучше, конечно, на улице. Иногда же человеку неудобно выходить на улицу — дождь, холодно, грязно. Тогда стоит отдать предпочтение беговой дорожке. А утро или вечер — не имеет значения", — отметил ультрамарафонец.