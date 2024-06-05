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Вайцеховская выразила возмущение советами не ехать на ОИ от тех, кто не представляет, что это такое

Вайцеховская призналась, что её "достали" советы шахматиста Карякина не ехать на ОИ

1:41
Спорт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Елена Вайцеховская заявила в своих социальных сетях о своей недовольстве призывами шахматиста Сергея Карякина не участвовать на Олимпийских играх.

Вайцеховская призналась, что её "достали" советы шахматиста Карякина не ехать на ОИ
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вайцеховская выразила своё удивление тем, как Карякин может высказывать мнения о событии, о котором сам знает чисто теоретически. Она оценила такие призывы как неуместные.

"Давно следовало бы привыкнуть, но — нет. Теперь уже гроссмейстер Карякин призывает не ехать на Олимпиаду. Что такое Олимпиада (не шахматная), гроссмейстер Карякин, полагаю, представляет себе исключительно гипотетически. Но считает себя вправе давать советы космического масштаба", — написала Вайцеховская в своих соцсетях.

Она также выразила свои сомнения в активном участии Карякина в олимпийском движении и призналась, что очень сдерживается в выражениях, стараясь не оскорбить шахматистов. В заключение Вайцеховская извинилась и призналась, что её подобные непрошенные советы "достали".

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. В преддверии турнира Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участие в Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении необходимых условий и критериев для допуска на турнир.

Ранее было объявлено о создании специального комитета, который будет проверять соответствие российских спортсменов определенным правилам перед их участием.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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