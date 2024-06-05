Молодая российская фигуристка Камила Валиева, победительница юниорского чемпионата мира и обладательница мировых рекордов, примет участие в мюзикле "Руслан и Людмила", организованном Татьяной Навкой.
Дебютное выступление Валиевой в этом мюзикле состоится 22 июля.
Мюзикл "Руслан и Людмила" будет премьерно представлен 12 июня в Сочи. Вместе с Камилой Валиевой в нем также выступят такие известные фигуристы, как Алина Загитова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и многие другие.
Для Камилы Валиевой это будет первое выступление после ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Последний раз она выступала в подобном шоу 28 января в Санкт-Петербурге, за день до объявления результатов судебной процедуры.
Следует отметить, что участие Камилы Валиевой в данном мероприятии было согласовано с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.