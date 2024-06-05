Стало известно, когда зрители впервые смогут увидеть Валиеву в шоу Татьяны Навки

Валиева впервые появится в шоу Навки "Руслан и Людмила" 22 июля

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Молодая российская фигуристка Камила Валиева, победительница юниорского чемпионата мира и обладательница мировых рекордов, примет участие в мюзикле "Руслан и Людмила", организованном Татьяной Навкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Дебютное выступление Валиевой в этом мюзикле состоится 22 июля.

Мюзикл "Руслан и Людмила" будет премьерно представлен 12 июня в Сочи. Вместе с Камилой Валиевой в нем также выступят такие известные фигуристы, как Алина Загитова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и многие другие.

Для Камилы Валиевой это будет первое выступление после ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Последний раз она выступала в подобном шоу 28 января в Санкт-Петербурге, за день до объявления результатов судебной процедуры.

Следует отметить, что участие Камилы Валиевой в данном мероприятии было согласовано с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).