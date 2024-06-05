Названы имена двух российских спортсменов, которые станут послами Игр БРИКС в Казани

Послом Игр БРИКС в Казани выбрана Алина Загитова

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова будет послом Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 24 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Safronov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации от источника агентства "РИА Новости Спорт", Загитова будет представлена в качестве посланника 6 июня. Помимо Загитовой, послами Игр БРИКС станет бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин.

Алина Загитова — уникальная фигура в истории фигурного катания России и является второй в мире спортсменкой, которая завоевала все возможные титулы на юниорском и взрослом уровнях. Она стала победительницей финала Гран-при в 2017 году и олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и России в 2018 году. В 2019 году она стала чемпионкой мира. После этого Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

В Казани, где пройдут Игры БРИКС, планируется начало строительства школы фигурного катания, которая будет названа в честь Алины Загитовой.

Более 97 стран подтвердили свое участие в Играх БРИКС, и ожидается, что около 5 тысяч участников, включая более 4 тысячи иностранных спортсменов, примут участие в турнире.