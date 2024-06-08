Фитнес-эксперт Потапов назвал причины, почему домашние тренировки не дают результата

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Фитнес-тренер Василий Потапов объяснил, почему тренировки дома зачастую не приносят хорошего результата.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Он считает, что для достижения цели привести фигуру в порядок, только тренироваться недостаточно, важно следить за питанием. Кроме того, перед началом тренировки дома нужно делать разминку, так как правильная подготовка мышц и суставов — это то, что делает тренировку эффективной.

Кроме того, важно заниматься на регулярной основе.

Портал "СЭ" пишет, что эксперты советуют уделять умеренной физической активности 150 минут в неделю (это примерно 30 минут в день пять дней в неделю). Сюда относится, например, ходьба, плавание, небыстрая езда на велосипеде. Если речь идет о более интенсивных тренировках (силовые, кардио), то будет достаточно 75 минут (по 25 минут в день три дня в неделю).

Кроме того во время домашних тренировок можно столкнуться с неправильной техникой выполнения упражнений.

Если вы новичок, Потапов советует сходить на несколько тренировок, где правильность выполнения движений будет контролировать инструктор. Это могут быть частные уроки с тренером или групповые занятия.