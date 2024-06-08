Тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс максимально эффективными

Фитнес-эксперт Денис Соломин рассказал, как добиться максимального эффекта от упражнений на пресс.
Во-первых, нужно наладить режим питания, чтобы уменьшить жировую прослойку.
"Для похудения очень важно тратить калорий больше, чем потреблять. Дефицит калорий можно создать либо четкими подсчетами с помощью гаджетов и состава на упаковках, либо экспериментальным путем", — считает Соломин.
Во-вторых, тренируйте все тело в комплексе, чтобы осанка стремилась к идеалу. Если грудная клетка округлая и плечи завалены вперед, то визуально будет ощущение, что у человека большой живот.
"Нужно тренировать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали и так далее. Упражнения помогут поддержать ровную осанку, и живот вернется на свое место", — заключил Соломин.
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