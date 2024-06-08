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Тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс максимально эффективными

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Спорт

Фитнес-эксперт Денис Соломин рассказал, как добиться максимального эффекта от упражнений на пресс.

Тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс максимально эффективными
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Во-первых, нужно наладить режим питания, чтобы уменьшить жировую прослойку.

"Для похудения очень важно тратить калорий больше, чем потреблять. Дефицит калорий можно создать либо четкими подсчетами с помощью гаджетов и состава на упаковках, либо экспериментальным путем", — считает Соломин.

Во-вторых, тренируйте все тело в комплексе, чтобы осанка стремилась к идеалу. Если грудная клетка округлая и плечи завалены вперед, то визуально будет ощущение, что у человека большой живот.

"Нужно тренировать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали и так далее. Упражнения помогут поддержать ровную осанку, и живот вернется на свое место", — заключил Соломин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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