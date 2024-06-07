Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания

Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания

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Тренер Денис Соломин рассказал, как правильно делать классические скручивания.

Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, которые приводит "СЭ", это очень хорошее упражнение на прокачку прямой и косых мышц живота.

Итак, чтобы выполнить упражнение, необходимо лечь на спину; согнуть ноги в коленях; ступни держать на полу. Затем нужно положить руки за голову и медленно поднять верхнюю часть корпуса, активируя пресс. После этого стоит на секунду задержаться в этой позиции, прочувствовав работу мышц пресса и вернуть корпус в исходное положение.