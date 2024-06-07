Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания

Тренер Денис Соломин рассказал, как правильно делать классические скручивания.
По его словам, которые приводит "СЭ", это очень хорошее упражнение на прокачку прямой и косых мышц живота.
Итак, чтобы выполнить упражнение, необходимо лечь на спину; согнуть ноги в коленях; ступни держать на полу. Затем нужно положить руки за голову и медленно поднять верхнюю часть корпуса, активируя пресс. После этого стоит на секунду задержаться в этой позиции, прочувствовав работу мышц пресса и вернуть корпус в исходное положение.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?