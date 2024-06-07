Тренер рассказал о пользе упражнения "динамическая планка"

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Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал о пользе упражнения "динамическая планка".

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По его словам, способов выполнить его очень много. Тренер назвал два из них.

Чтобы выполнить упражнение, встаньте в упор на прямые руки; вытянитесь: голова, бедра и ноги должны быть на одной линии. Вам нужно на вдохе прогнуть позвоночник и опуститься бедрами к полу в позу "собака мордой вверх", а на выдохе — подняться с пола и округлить позвоночник так, чтобы таз и лоб стремились друг к другу навстречу.

"Советую выполнять по 20-25 повторений в три подхода ежедневно. Это упражнение более силовое и задействует мышцы рук, живота и ног", — цитирует Соломина "СЭ".

Чтобы выполнить второй вариант упражнения, исходная позиция такая же — упор на прямых руках. После этого на вдохе нужно потянуться правым боком вправо, а на выдохе вернуться в прямую линию. После тянемся влево — на вдохе, обратно в центр — на выдохе.