Лучшее упражнения на пресс для женщин

Крепкий пресс и красивый живот — мечта многих женщин. Тренер Денис Соломин рассказал, как можно накачать пресс.
Он назвал эффективное упражнение — "подконтрольные выдохи". Оно не требует ни спортивной формы, ни оборудования. Его можно делать сидя дома или на работе.
Чтобы выполнить упражнение, сделайте обычный вдох; сделайте обычный выдох; сделайте паузу на одну секунду; подряд выполните 5-10 выдохов без добора воздуха.
По словам тренера, которые приводит "СЭ", на финальных выдохах зона живота должна сильно подтянуться, как будто вы затянули корсет.
"Рекомендую выполнять по 15-20 циклов подряд несколько раз в день", — уточнил Денис Соломин.
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