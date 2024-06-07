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Лучшее упражнения на пресс для женщин

0:49
Спорт

Крепкий пресс и красивый живот — мечта многих женщин. Тренер Денис Соломин рассказал, как можно накачать пресс.

Лучшее упражнения на пресс для женщин
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Он назвал эффективное упражнение — "подконтрольные выдохи". Оно не требует ни спортивной формы, ни оборудования. Его можно делать сидя дома или на работе.

Чтобы выполнить упражнение, сделайте обычный вдох; сделайте обычный выдох; сделайте паузу на одну секунду; подряд выполните 5-10 выдохов без добора воздуха.

По словам тренера, которые приводит "СЭ", на финальных выдохах зона живота должна сильно подтянуться, как будто вы затянули корсет.

"Рекомендую выполнять по 15-20 циклов подряд несколько раз в день", — уточнил Денис Соломин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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