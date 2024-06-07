Кому нельзя заниматься спортом на голодный желудок? Ответил врач

Кому нельзя заниматься спортом на голодный желудок? Ответил врач

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вопрос, можно ли заниматься спортом на голодный желудок, вызывает много споров среди спортсменов, тренеров и диетологов. О том, кому такие тренировки точно не подходят, рассказал врач-гастроэнтеролог Александр Тряпицын.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Известно, что занятия физкультурой натощак ускоряют процесс сжигания жира. Однако такой способ похудения подойдет далеко не всем. Минусы тренировок натощак — снижение производительности и временами потеря мышечной массы.

Физическая активность без еды приводит к снижению уровня энергии, из-за этого труднее выкладываться в спортзале на все 100 процентов.

По словам доктора, которые приводит "Чемпионат", тренировки на голодный желудок могут быть опасны, особенно если их неправильно выполняют, или же если у человека есть заболевания.

"Слишком интенсивное снижение уровня сахара при длительной нагрузке является недостатком занятий спортом натощак, то есть нужно соблюдать определённый баланс", — сказал Тряпицын.

Он не рекомендует тренировки на голодный желудок худощавым людям и тем, у кого уровень сахара в крови меньше 4 ммоль/л.

Еще во время таких занятий может произойти обезвоживание организма. Это может привести к потере сознания.