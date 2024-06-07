Кому нельзя заниматься спортом на голодный желудок? Ответил врач

Вопрос, можно ли заниматься спортом на голодный желудок, вызывает много споров среди спортсменов, тренеров и диетологов. О том, кому такие тренировки точно не подходят, рассказал врач-гастроэнтеролог Александр Тряпицын.
Известно, что занятия физкультурой натощак ускоряют процесс сжигания жира. Однако такой способ похудения подойдет далеко не всем. Минусы тренировок натощак — снижение производительности и временами потеря мышечной массы.
Физическая активность без еды приводит к снижению уровня энергии, из-за этого труднее выкладываться в спортзале на все 100 процентов.
По словам доктора, которые приводит "Чемпионат", тренировки на голодный желудок могут быть опасны, особенно если их неправильно выполняют, или же если у человека есть заболевания.
"Слишком интенсивное снижение уровня сахара при длительной нагрузке является недостатком занятий спортом натощак, то есть нужно соблюдать определённый баланс", — сказал Тряпицын.
Он не рекомендует тренировки на голодный желудок худощавым людям и тем, у кого уровень сахара в крови меньше 4 ммоль/л.
Еще во время таких занятий может произойти обезвоживание организма. Это может привести к потере сознания.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?