Врач назвал плюсы тренировок натощак

Врач назвал плюсы тренировок натощак

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Александр Тряпицын рассказал о тренировках на голодный желудок.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

По его словам, если вы здоровы, то натощак можно заниматься спортом.

"Как раз после плотного приёма пищи следует избегать сильных физических нагрузок на организм", — цитирует врача "Чемпионат".

Он добавил, что время и потребление пищи перед занятиями могут отразиться на их эффективности и качестве вашего тела. Тренировки натощак больше подходят людям, занимающимся физкультурой, а не профессиональным спортом, то есть при небольшой физической нагрузке.

"Тренировки натощак способствуют снижению уровня сахара и холестерина в крови", — рассказал доктор.

Кстати, исследования ученых показали, что занятия спортом на голодный желудок помогают сжигать жир. Логика состоит в том, что в этот момент тело использует жир и сахар для получения энергии, поэтому, когда в желудке ничего нет, сжигаются накопленные жировые запасы в организме.