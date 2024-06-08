Врач назвал плюсы тренировок натощак

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Александр Тряпицын рассказал о тренировках на голодный желудок.
По его словам, если вы здоровы, то натощак можно заниматься спортом.
"Как раз после плотного приёма пищи следует избегать сильных физических нагрузок на организм", — цитирует врача "Чемпионат".
Он добавил, что время и потребление пищи перед занятиями могут отразиться на их эффективности и качестве вашего тела. Тренировки натощак больше подходят людям, занимающимся физкультурой, а не профессиональным спортом, то есть при небольшой физической нагрузке.
"Тренировки натощак способствуют снижению уровня сахара и холестерина в крови", — рассказал доктор.
Кстати, исследования ученых показали, что занятия спортом на голодный желудок помогают сжигать жир. Логика состоит в том, что в этот момент тело использует жир и сахар для получения энергии, поэтому, когда в желудке ничего нет, сжигаются накопленные жировые запасы в организме.
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