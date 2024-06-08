Фитнес-инструктор назвал виды Hot-тренировок

Фитнес-инструктор назвал виды Hot-тренировок

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Фитнес-эксперт Денис Кокорев рассказал, какие существуют виды горячих тренировок.

Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Такие занятия за счет температуры в помещении и влажности помогают выполнять упражнения с максимальной безопасностью.

По словам Кокорина, которые приводит "Чемпионат", есть много форматов тренировок, которые проводят в условиях повышенной температуры. Каждый из них имеет особенности и преимущества. Так, например, в горячем зале можно практиковать хатха-йогу и кундалини. Такие условия помогают улучшить гибкость, усилить потоотделение и углубить практику йоги.

Также в hot-зале можно заниматься пилатесом. Такая тренировка поможет укрепить мышцы, улучшить осанку, сжечь калории и сформировать рельеф тела.

Hot-барре — комбинация элементов балета, йоги и пилатеса, также проводимая в горячем зале. Она направлена на укрепление мышц, улучшение гибкости и коррекцию осанки. Благодаря разнонаправленности движений можно задействовать глубокие мышцы.

Кроме того, в горячем зале практикуют хот-хит; хот-сайкл; хот-танцы.

Важно, что у таких тренировок есть противопоказания. Среди них: острые заболевания с высокой температурой; беременность; склонность к сильным кровотечениям; общий атеросклероз; активная форма туберкулеза; злокачественные и доброкачественные новообразования и подозрения на них; нестабильная форма сахарного диабета, при которой наблюдается повышенная кислотность в организме; варикозное заболевание вен; острый тромбоз и артериальная гипертония; период приёма лекарственных препаратов: диуретиков, барбитуратов, бета-блокаторов и антигистаминов.