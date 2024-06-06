Фитнес-эксперт рассказал о пользе горячих тренировок

Фитнес-эксперт рассказал о пользе горячих тренировок

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Фитнес-эксперт Денис Кокорев рассказал о горячих тренировках.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Они могут включать в себя различные упражнения, от кардионагрузок до силовых, и проводятся они с целью усиления потоотделения и ускорения обмена веществ", — цитирует тренера "Чемпионат".

Hot тренировка — это вид занятий, которые проходят в специально оборудованных залах, где намеренно поддерживается высокий уровень влажности (в среднем 40-50 процентов), а температуры воздуха составляет примерно +35°C. Эти условия максимально приближают к климату сауны. Разогретые мышцы не испытывают сильного стресса, поэтому физическая активность намного безопаснее.

Кокорев добавил, что атмосфера таких занятий помогает внимательно прислушиваться к своему телу, ощущая каждое движение, а отвлекаться на посторонние мысли не получается.

Плюсы горячих тренировок: усиление потоотделения; ускорение кровообращения; сжигание жира; улучшение гибкости.

Кстати, такие занятия подойдут и мужчинам, и женщинам, не зависимо от возраста.