Фитнес-эксперт рассказал о пользе горячих тренировок

Фитнес-эксперт Денис Кокорев рассказал о горячих тренировках.
"Они могут включать в себя различные упражнения, от кардионагрузок до силовых, и проводятся они с целью усиления потоотделения и ускорения обмена веществ", — цитирует тренера "Чемпионат".
Hot тренировка — это вид занятий, которые проходят в специально оборудованных залах, где намеренно поддерживается высокий уровень влажности (в среднем 40-50 процентов), а температуры воздуха составляет примерно +35°C. Эти условия максимально приближают к климату сауны. Разогретые мышцы не испытывают сильного стресса, поэтому физическая активность намного безопаснее.
Кокорев добавил, что атмосфера таких занятий помогает внимательно прислушиваться к своему телу, ощущая каждое движение, а отвлекаться на посторонние мысли не получается.
Плюсы горячих тренировок: усиление потоотделения; ускорение кровообращения; сжигание жира; улучшение гибкости.
Кстати, такие занятия подойдут и мужчинам, и женщинам, не зависимо от возраста.
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