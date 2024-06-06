Бизнесмен Шпигель с помощью Неймара купил тренировку с Оливейрой

Бизнесмен Шпигель купил тренировку у Оливейры

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский предприниматель Роман Шпигель купил тренировку с экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой.

Фото: flickr.com by Agência Brasil Fotografias is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он посетил аукцион бразильского футболиста Неймара. Именно там Шпигель выиграл лот, предусматривающий тренировку с бывшим чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой, пишет «СЭ», ссылаясь на Sherdog.

Роман Шпигель поставил 95 000 долларов, никто не поставил больше.

Отметим, что все вырученные с аукциона средства пойдут на поддержку молодежи Бразилии, а также будут направлены на помощь в восстановлении бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Он находится в непотребном состоянии после наводнений.

Кстати, Роман Шпигель еще выиграл лот за 190 тысяч долларов. Теперь российский бизнесмен сможет провести день в доме футболиста Неймара.