Бизнесмен Шпигель с помощью Неймара купил тренировку с Оливейрой

Российский предприниматель Роман Шпигель купил тренировку с экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой.
Он посетил аукцион бразильского футболиста Неймара. Именно там Шпигель выиграл лот, предусматривающий тренировку с бывшим чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой, пишет «СЭ», ссылаясь на Sherdog.
Роман Шпигель поставил 95 000 долларов, никто не поставил больше.
Отметим, что все вырученные с аукциона средства пойдут на поддержку молодежи Бразилии, а также будут направлены на помощь в восстановлении бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Он находится в непотребном состоянии после наводнений.
Кстати, Роман Шпигель еще выиграл лот за 190 тысяч долларов. Теперь российский бизнесмен сможет провести день в доме футболиста Неймара.
Кошки — отважные создания.