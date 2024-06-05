Масалитин рассказал, какой тренер сможет развивать команду и игроков ЦСКА

Известный российский футболист Валерий Масалитин, который когда-то играл за ЦСКА, выразил свои мысли касательно нового главного тренера армейского клуба.
Спортсмен отметил, что предпочел бы видеть на этом посту Сергея Игнашевича, бывшего тренера "Балтики".
Масалитин выразил свою поддержку Игнашевичу и подчеркнул, что если ему дать возможность работать в течение двух-трёх лет, приобретать нужных игроков по доступным ценам и поставить перед ним задачу попасть в топ-3 команд, то команда будет развиваться.
"Мои симпатии, конечно, на стороне Игнашевича. Если ему довериться, поставить задачу на два-три года, купить игроков, которых он хотел, — естественно, по приемлемым ценам. Допустим, поставить задачу быть в тройке. Если она выполняется, то двигаться дальше", — сказал Масалитин.
Он также отметил, что игроки будут прогрессировать, а Игнашевич будет расти как тренер. Масалитин призвал продолжать сотрудничество с ним, если поставленные перед командой цели будут достигнуты, пишет Газета.Ru.
ЦСКА в прошлом сезоне занял шестое место в Российской Премьер-Лиге и не смог пройти в Суперфинал Кубка России. После этого клуб объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера и назначении сербского специалиста Марко Николича на его место.
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