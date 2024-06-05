Масалитин рассказал, какой тренер сможет развивать команду и игроков ЦСКА

Футболист Масалитин сообщил, кого хотел бы видеть тренером ЦСКА

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский футболист Валерий Масалитин, который когда-то играл за ЦСКА, выразил свои мысли касательно нового главного тренера армейского клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by VanyI21 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен отметил, что предпочел бы видеть на этом посту Сергея Игнашевича, бывшего тренера "Балтики".

Масалитин выразил свою поддержку Игнашевичу и подчеркнул, что если ему дать возможность работать в течение двух-трёх лет, приобретать нужных игроков по доступным ценам и поставить перед ним задачу попасть в топ-3 команд, то команда будет развиваться.

"Мои симпатии, конечно, на стороне Игнашевича. Если ему довериться, поставить задачу на два-три года, купить игроков, которых он хотел, — естественно, по приемлемым ценам. Допустим, поставить задачу быть в тройке. Если она выполняется, то двигаться дальше", — сказал Масалитин.

Он также отметил, что игроки будут прогрессировать, а Игнашевич будет расти как тренер. Масалитин призвал продолжать сотрудничество с ним, если поставленные перед командой цели будут достигнуты, пишет Газета.Ru.

ЦСКА в прошлом сезоне занял шестое место в Российской Премьер-Лиге и не смог пройти в Суперфинал Кубка России. После этого клуб объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера и назначении сербского специалиста Марко Николича на его место.