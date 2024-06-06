Пётр Ян допускает возможность боя с Умаром Нурмагомедовым в UFC

Пётр Ян заявил, что поединок с Нурмагомедовым может состояться

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал о том, что возможно проведет бой с соотечественником Умаром Нурмагомедовым. Он считает интересным такой поединок.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Да, всё возможно. Тут уже вопрос руководства Абсолютного бойцовского чемпионата и матчмейкинга, как они этот бой видят", — цитирует ТАСС Яна.

Он добавил, что с Сэндхагеном у него есть свои моменты, так как Ян его победил.

"Много спортсменов в настоящее время поднимаются, тот же Умар идет в топ", — уточнил Пётр Ян.

Сейчас он находится на третей строчке в рейтинге легчайшего веса промоушена UFC, глава которого Дэйна Уайт. Умар Нурмагомедов расположился на 10-м месте.