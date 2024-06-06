Денис Глушаков: Возможно, у сборной РФ в матче с Белоруссией будет "чемоданное настроение"

Глушаков: У России в матче с Белоруссией будет "чемоданное настроение"

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Экс-футболист сборной России Денис Глушаков рассказал, что думает на счет товарищеского матча России с Белоруссией.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он заявил, что встреча будет интересной, и он будет смотреть.

"Хоть это и товарищеский матч, ребята будут играть за сборную — будет интересно посмотреть", — цитирует Глушакова "Чемпионат".

По его словам, тренер Валерий Георгиевич даст драйв команде.

"Возможно, будет не то что недонастрой, но чемоданное настроение, потому что все уже почти в отпусках", — считает Глушаков.

Матч России против Белоруссии пройдет 7 июня в 20:00. Напомним, что России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах в связи с политической ситуацией в мире.