Денис Глушаков: Возможно, у сборной РФ в матче с Белоруссией будет "чемоданное настроение"

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков рассказал, что думает на счет товарищеского матча России с Белоруссией.
Он заявил, что встреча будет интересной, и он будет смотреть.
"Хоть это и товарищеский матч, ребята будут играть за сборную — будет интересно посмотреть", — цитирует Глушакова "Чемпионат".
По его словам, тренер Валерий Георгиевич даст драйв команде.
"Возможно, будет не то что недонастрой, но чемоданное настроение, потому что все уже почти в отпусках", — считает Глушаков.
Матч России против Белоруссии пройдет 7 июня в 20:00. Напомним, что России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах в связи с политической ситуацией в мире.
Кошки — отважные создания.