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Денис Глушаков: Возможно, у сборной РФ в матче с Белоруссией будет "чемоданное настроение"

Глушаков: У России в матче с Белоруссией будет "чемоданное настроение"

0:49
Спорт

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков рассказал, что думает на счет товарищеского матча России с Белоруссией.

Глушаков: У России в матче с Белоруссией будет "чемоданное настроение"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он заявил, что встреча будет интересной, и он будет смотреть.

"Хоть это и товарищеский матч, ребята будут играть за сборную — будет интересно посмотреть", — цитирует Глушакова "Чемпионат".

По его словам, тренер Валерий Георгиевич даст драйв команде.

"Возможно, будет не то что недонастрой, но чемоданное настроение, потому что все уже почти в отпусках", — считает Глушаков.

Матч России против Белоруссии пройдет 7 июня в 20:00. Напомним, что России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах в связи с политической ситуацией в мире.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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