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Шубенков рассказал, почему перенос Игр дружбы на следующий год – правильное решение

Легкоатлет Шубенков считает правильным перенос Игр дружбы на 2025 год

1:16
Спорт

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков высказал свое мнение по поводу переноса Игр дружбы на 2025 год.

Легкоатлет Шубенков считает правильным перенос Игр дружбы на 2025 год
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он считает это правильным решением.

Шубенков рассказал, что он хотел бы поставить хорошую точку в своей карьере, однако из-за плохой спортивной формы пока не готов это сделать. В 2024 году у него не получится завершить профессиональную карьеру.

"Игры дружбы — это у меня сейчас такая веха в карьере, водораздел. Надо там достойно себя показать, а после них уже неизвестно что будет. Может, и ничего", — цитирует легкоатлета "РИА Новости Спорт".

Он заявил, что желает, чтобы Игры Дружбы провели в 2025 году, так как в этом году он не готов достойно показать себя на них.

Кстати, Всемирные игры дружбы должны организовать в российской столице и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. В программе состязаний значится свыше 30 видов спорта. Ожидается, что в них примут участие порядка семи тысяч атлетов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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