Диалло считает, что у Мбаппе есть шансы сыграть на Олимпиаде

Глава Французской федерации футбола Филипп Диалло рассказал по поводу участия нападающего Килиана Мбаппе в Олимпийских играх.
По словам Диалло, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал открытым вопрос об об этом. Соответственно есть шанс, что Мбаппе поедет в Париж.
"Флорентино Перес был в Елисейском дворце в рамках мероприятия ФИФА и дал дипломатичный ответ, что всё открыто, мы придерживались этого ответа", — цитирует Диалло L'Equipe.
Президент FFF добавил, что это спортивное событие очень важно для страны и французского футбола. Цель же Федерации — собрать лучшую возможную команду, когда придёт время, пишет "Чемпионат".
Напомним, что сейчас Мбаппе — игрок "Реала", ранее он выступал за французский ФК "ПСЖ".
Кошки — отважные создания.