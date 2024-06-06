Диалло считает, что у Мбаппе есть шансы сыграть на Олимпиаде

Президент FFF Диалло рассказал, что Мбаппе все еще может сыграть на ОИ-2024

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Французской федерации футбола Филипп Диалло рассказал по поводу участия нападающего Килиана Мбаппе в Олимпийских играх.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Диалло, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал открытым вопрос об об этом. Соответственно есть шанс, что Мбаппе поедет в Париж.

"Флорентино Перес был в Елисейском дворце в рамках мероприятия ФИФА и дал дипломатичный ответ, что всё открыто, мы придерживались этого ответа", — цитирует Диалло L'Equipe.

Президент FFF добавил, что это спортивное событие очень важно для страны и французского футбола. Цель же Федерации — собрать лучшую возможную команду, когда придёт время, пишет "Чемпионат".

Напомним, что сейчас Мбаппе — игрок "Реала", ранее он выступал за французский ФК "ПСЖ".