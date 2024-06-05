Пловцы из Австралии на Олимпиаде сами будут решать — плыть в Сене или нет

Представитель Австралии на Олимпийских играх-2024 в Париже, двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Анна Мирс рассказала, что их пловцы сами решат, участвовать в заплывах или нет.
По ее словам, смысла запрещать спортсменам плавать в Сене нет.
"Нам нет смысла вмешиваться и говорить: "Мы не позволим вам здесь плавать". В конечном счёте, это выбор спортсмена. Мы не собираемся помещать спортсменов в среду, которая ставит под угрозу их благополучие", — цитирует Мирс "Чемпионат", ссылаясь на Reuters.
Она заявила, что нельзя встать перед олимпийцем, который всю жизнь посвятил тренировкам, и сказать ему "нет".
Ранее сообщили, что в реке Сена по-прежнему есть сточные воды. Олимпийские игры в Париже проведут с 26 июля по 11 августа.
Кошки — отважные создания.