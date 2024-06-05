Пловцы из Австралии на Олимпиаде сами будут решать — плыть в Сене или нет

Австралийцы сами решат — участвовать в заплывах на Сене или нет

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Представитель Австралии на Олимпийских играх-2024 в Париже, двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Анна Мирс рассказала, что их пловцы сами решат, участвовать в заплывах или нет.

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По ее словам, смысла запрещать спортсменам плавать в Сене нет.

"Нам нет смысла вмешиваться и говорить: "Мы не позволим вам здесь плавать". В конечном счёте, это выбор спортсмена. Мы не собираемся помещать спортсменов в среду, которая ставит под угрозу их благополучие", — цитирует Мирс "Чемпионат", ссылаясь на Reuters.

Она заявила, что нельзя встать перед олимпийцем, который всю жизнь посвятил тренировкам, и сказать ему "нет".

Ранее сообщили, что в реке Сена по-прежнему есть сточные воды. Олимпийские игры в Париже проведут с 26 июля по 11 августа.