Газзаев высказался против назначения Николича на пост главного тренера ЦСКА

Валерий Газзаев: Я против назначения Николича

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Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Марко Николича главным тренером ЦСКА.

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Газзаев заявил, что он против этого.

"Я против назначения Николича. Назначение на этот пост Игнашевича было бы целесообразнее. Он знает историю, традиции клуба, много лет отдал ему", — цитирует ТАСС Газзаева.

Также он назвал Игнашевича молодым и перспективным тренером. Напомним, что Марко Николич заменит Владимира Федотова, которого уволили с поста главного тренера армейцев. Он возглавлял ЦСКА порядка трех лет.