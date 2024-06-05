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Президент РПЛ рассказал, какие призовые получила в этом сезоне команда последнего места лиги

Президент РПЛ Алаев: команде последнего места лиги достаётся 400 млн рублей

1:06
Спорт

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объявил, что призовой фонд прошедшего сезона составил 10 миллиардов рублей.

Президент РПЛ Алаев: команде последнего места лиги достаётся 400 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, команда, занявшая последнее место в турнирной таблице РПЛ, получила около 400 миллионов рублей за сезон.

"Распределяется по итогам сезона 10 млрд. Минимально команда, занявшая 16-е место, получит порядка 400 млн", — сказал Алаев в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!".

В завершившемся сезоне "Сочи" оказался на последнем месте в Российской Премьер-Лиге. "Балтика" заняла предпоследнее место. Оба этих клуба вылетели прямо в Первую лигу.

В стыковых матчах "Урал" смог удержать свое место в высшей лиге, победив "Спартак-2", в то время как "Пари НН" проиграл "Нижнему Новгороду" и покинул Российскую Премьер-Лигу.

Стоит отметить, что призовые фонды в футболе могут изменяться от года к году и зависят от финансовых возможностей лиги.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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