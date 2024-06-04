Футболист Деменко рассказал, в какой клуб РПЛ мог бы перейти Дзюба в новом сезоне

Футболист Деменко считает, что Дзюба мог бы перейти в "Химки" в новом сезоне

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Известный российский футболист Максим Деменко, который ранее выступал за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", поделился своим мнением о дальнейших перспективах Артёма Дзюбы, форварда, который недавно покинул "Локомотив".

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Деменко уверен, что Дзюба продолжит успешно выступать в Российской премьер-лиге и принесет пользу другой команде. Он отметил, что опыт Дзюбы является большим преимуществом, и несмотря на его возраст, он по-прежнему обладает достаточными физическими способностями для игры на высоком уровне.

"Уверен, Дзюба может пригодиться в новом сезоне клубам Премьер-лиге. Сейчас, например, Андрей Талалаев вывел "Химки" в РПЛ. Конечно опыт Артема — стопроцентный плюс. Другой вопрос, что в его возрасте уже тяжело. Вспоминаю себя на финише карьеры. Но за счет опыта и своего физического состояния Артем спокойно может играть", — сказал Деменко.

В последние полтора сезона Дзюба выступал за "Локомотив" после возвращения из турецкого клуба "Адана Демирспор". В прошлом сезоне он забил восемь голов в 12 матчах, а в недавно завершившемся сезоне ему удалось забить четыре гола в 21 матче, пишет Газета.Ru.

После окончания сезона "Локомотив" объявил о разрыве контракта с Дзюбой, который также является рекордсменом сборной России по числу забитых мячей.

Футбольный опыт и физическая форма Дзюбы являются ключевыми факторами, позволяющими ему оставаться конкурентоспособным и успешным на футбольном поле.

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