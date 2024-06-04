Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биолог Онистратенко: медузы заполонили воду пляжей Анапы
Как правильно давать деньги в долг?
Бровист Руда поделилась, какие недочеты в уходе могут повлиять на состояние бровей
Когда пора обрезать листья на помидорах?
В Мурманской области становится популярным купание с китами
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Футболист Деменко рассказал, в какой клуб РПЛ мог бы перейти Дзюба в новом сезоне

Футболист Деменко считает, что Дзюба мог бы перейти в "Химки" в новом сезоне

1:44
Спорт

Известный российский футболист Максим Деменко, который ранее выступал за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", поделился своим мнением о дальнейших перспективах Артёма Дзюбы, форварда, который недавно покинул "Локомотив".

Футболист Деменко считает, что Дзюба мог бы перейти в "Химки" в новом сезоне
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Деменко уверен, что Дзюба продолжит успешно выступать в Российской премьер-лиге и принесет пользу другой команде. Он отметил, что опыт Дзюбы является большим преимуществом, и несмотря на его возраст, он по-прежнему обладает достаточными физическими способностями для игры на высоком уровне.

"Уверен, Дзюба может пригодиться в новом сезоне клубам Премьер-лиге. Сейчас, например, Андрей Талалаев вывел "Химки" в РПЛ. Конечно опыт Артема — стопроцентный плюс. Другой вопрос, что в его возрасте уже тяжело. Вспоминаю себя на финише карьеры. Но за счет опыта и своего физического состояния Артем спокойно может играть", — сказал Деменко.

В последние полтора сезона Дзюба выступал за "Локомотив" после возвращения из турецкого клуба "Адана Демирспор". В прошлом сезоне он забил восемь голов в 12 матчах, а в недавно завершившемся сезоне ему удалось забить четыре гола в 21 матче, пишет Газета.Ru.

После окончания сезона "Локомотив" объявил о разрыве контракта с Дзюбой, который также является рекордсменом сборной России по числу забитых мячей.

Футбольный опыт и физическая форма Дзюбы являются ключевыми факторами, позволяющими ему оставаться конкурентоспособным и успешным на футбольном поле.

22 лучших гола Артема Дзюбы за «Зенит»
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Последние материалы
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару
Топ-10 достопримечательностей Абхазии
Демичева: мигрантов нужно обязать покупать ДМС на членов семьи
Что такое семейная налоговая выплата?
Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников