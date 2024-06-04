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Российские борцы во что бы то ни стало хотят попасть на Олимпиаду-2024: "Наша мечта, наша цель"

Российские борцы Садулаев и Соколова надеются попасть на ОИ-2024 в любом статусе

1:29
Спорт

Российские борцы Надежда Соколова и Абдулрашид Садулаев подтвердили своё стремление участвовать в Олимпийских играх в Париже, даже если им придется выступать без использования национальных символов.

Российские борцы Садулаев и Соколова надеются попасть на ОИ-2024 в любом статусе
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Оба спортсмена подчеркнули, что их главная мечта и цель — это участие в Олимпиаде, и они не собираются отказываться от своего намерения. Для них само по себе участие в Олимпийских играх имеет большое значение, и они готовы принять вызов, несмотря на рестрикции, наложенные на российских и белорусских спортсменов.

"Мы тренировались всю жизнь. Наша мечта, наша цель — Олимпийские игры, даже если мы будем без флага", — сказала Соколова, которую цитирует Reuters.

Садулаев добавил, что он искренне верит, что всё-таки сможет оказаться на Олимпиаде в Париже в качестве участника.

Международный олимпийский комитет применил строгие проверки к российской и белорусской делегациям, однако это не поколебало решимость Соколовой и Садулаева продолжать готовиться к Олимпиаде.

Российская сборная по борьбе имеет возможность выставить до 16 участников на Игры, и они планируют использовать все доступные места. Оба спортсмена приняли на себя ответственность и готовы представить свою страну на мировой спортивной арене.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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