Глава РФС Дюков высказал своё мнение о перспективах Дзюбы: "Яркий футболист"

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков выразил своё мнение о знаменитом российском футболисте Артёме Дзюбе, который ранее выступал за такие клубы, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак".
Дюков отметил, что Артем является яркой фигурой как на поле, так и в медиа, и сыграл значительную роль в развитии российского футбола. Он выразил надежду, что Дзюба сможет найти новый клуб в России, чтобы продолжить свою карьеру.
"Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артём найдет новый клуб в российском футболе", — сказал Дюков, слова которого приводит "РБ Спорт".
В мае текущего года "Локомотив" объявил о том, что Артем покидает команду по окончании контракта. За полтора сезона в составе "Локо", Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Он также установил новый личный рекорд лучшего бомбардира в истории российских чемпионатов с 160 голами.
В прошлом Дзюба выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит", "Арсенал" (Тула) и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он оставил заметный след в российском футболе и продолжает привлекать внимание своей игрой и достижениями.
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