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Глава РФС Дюков высказал своё мнение о перспективах Дзюбы: "Яркий футболист"

Президент РФС Дюков выразил надежду, что Дзюбе удастся найти клуб в России

1:27
Спорт

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков выразил своё мнение о знаменитом российском футболисте Артёме Дзюбе, который ранее выступал за такие клубы, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак".

Президент РФС Дюков выразил надежду, что Дзюбе удастся найти клуб в России
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дюков отметил, что Артем является яркой фигурой как на поле, так и в медиа, и сыграл значительную роль в развитии российского футбола. Он выразил надежду, что Дзюба сможет найти новый клуб в России, чтобы продолжить свою карьеру.

"Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артём найдет новый клуб в российском футболе", — сказал Дюков, слова которого приводит "РБ Спорт".

В мае текущего года "Локомотив" объявил о том, что Артем покидает команду по окончании контракта. За полтора сезона в составе "Локо", Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Он также установил новый личный рекорд лучшего бомбардира в истории российских чемпионатов с 160 голами.

В прошлом Дзюба выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит", "Арсенал" (Тула) и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он оставил заметный след в российском футболе и продолжает привлекать внимание своей игрой и достижениями.

Спасибо, Артём!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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