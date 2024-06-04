Тренер "Зенита" Семак заверил, что команда не устала от постоянных побед

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил своё удовлетворение постоянными победами команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что после победы в Кубке России эмоции были особенно сильными.

"После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции. От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело", — сказал Семак в разговоре с "Чемпионатом".

Семак отметил, что команда сталкивалась с трудностями во время матчей, где они находились в проигрыше, но все же сумели переломить ситуацию в свою пользу.

Тренер выразил радость от победы над "Балтикой" и отметил, что это была значимая победа для команды и её болельщиков. Семак также подчеркнул, что в футболе никогда нельзя быть полностью уверенным в победе и что необходимо продолжать играть и стараться забивать голы. Он отметил важность забитых мячей для достижения победы и добавил, что победа в концовке матчей приносит особенные эмоции.

"Думаю, что победа над "Балтикой" трудовая. Она понравилась нам и нашим болельщикам… Уверенности нет никогда, что ты победишь… Я рад, что в концовке забили очень важный и эмоциональный гол. Такие трудовые победы добавляют ещё больше эмоций", — добавил Семак.

Главный тренер выразил благодарность болельщикам и признал, что эмоции, которые они получают от побед команды, имеют большое значение. Он заверил, что команда будет продолжать радовать своих болельщиков и стремиться к новым успехам.