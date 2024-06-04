Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Разарёнова: людям с язвой и гастритом нельзя употреблять томатный сок
В Перми будут сняты новые эпизоды фильма о семье Романовых
Bloomberg: до 30% машин списывают на свалку вместо ремонта
"Чисто военная победа над Украиной невозможна" - Андрей Пинчук о ситуации на фронте
Туристам рассказали, как выбрать чемодан
Кукурузный салат: очень легко готовится
Эксперты ответили, что такое "злая рука"
Как вырастить редис без стрелкования?
Разногласия во взглядах: антитренды в макияже глаз, которые привлекают мужчин

Тренер "Зенита" Семак заверил, что команда не устала от постоянных побед

1:37
Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил своё удовлетворение постоянными победами команды.

Тренер "Зенита" Семак заверил, что команда не устала от постоянных побед
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что после победы в Кубке России эмоции были особенно сильными.

"После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции. От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело", — сказал Семак в разговоре с "Чемпионатом".

Семак отметил, что команда сталкивалась с трудностями во время матчей, где они находились в проигрыше, но все же сумели переломить ситуацию в свою пользу.

Тренер выразил радость от победы над "Балтикой" и отметил, что это была значимая победа для команды и её болельщиков. Семак также подчеркнул, что в футболе никогда нельзя быть полностью уверенным в победе и что необходимо продолжать играть и стараться забивать голы. Он отметил важность забитых мячей для достижения победы и добавил, что победа в концовке матчей приносит особенные эмоции.

"Думаю, что победа над "Балтикой" трудовая. Она понравилась нам и нашим болельщикам… Уверенности нет никогда, что ты победишь… Я рад, что в концовке забили очень важный и эмоциональный гол. Такие трудовые победы добавляют ещё больше эмоций", — добавил Семак.

Главный тренер выразил благодарность болельщикам и признал, что эмоции, которые они получают от побед команды, имеют большое значение. Он заверил, что команда будет продолжать радовать своих болельщиков и стремиться к новым успехам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Лето — идеальное время для коррекции веса и метаболизма Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Суперкомпьютер оценил вероятность победы Украины на Евро-2024 в 1 процент
5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу своей матери
Простые правила, соблюдая которые вы получите огромный урожай груш
Топ-7 лучших пляжей Москвы
Четыре метода выявления подлинного парфюма от фальшивого
В центре Парасковиевки уже развивается российский флаг
Астролог Скуратова не рекомендует держать в спальне монстеру и ещё ряд растений
Авиакомпания SAS понесла убытки после запрета полётов над РФ
Ксения Собчак сравнила выступление Бузовой в трусах с "голой вечеринкой"
В ГИБДД назвали 4 способа избавиться от ослепления солнечным светом на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников