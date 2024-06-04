Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta Sports, украинская сборная по футболу имеет относительно неплохие перспективы на чемпионате Европы 2024 года.
Искусственный интеллект оценил вероятность выхода украинцев из группового этапа на уровне 69,4%. Кроме того, есть шансы добраться до четвертьфинала (26%) и полуфинала (9,4%). Вероятность выхода в финал составляет 3,1%, а вероятность победы в турнире оценивается всего в 1%.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии и будет стартовать 14 июня, а завершится 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также лучшие четыре команды, занявшие третьи места, пройдут в следующий этап. Далее будет проводиться система плей-офф с применением олимпийской системы выбывания.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?