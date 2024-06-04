Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Чисто военная победа над Украиной невозможна" - Андрей Пинчук о ситуации на фронте
Туристам рассказали, как выбрать чемодан
Кукурузный салат: очень легко готовится
Эксперты ответили, что такое "злая рука"
Как вырастить редис без стрелкования?
Разногласия во взглядах: антитренды в макияже глаз, которые привлекают мужчин
Ольга Орлова ответила нападки после похода на шоу Малахова про Заворотнюк
При обслуживании автомобиля можно сэкономить на салонном фильтре
5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу своей матери

Суперкомпьютер оценил вероятность победы Украины на Евро-2024 в 1 процент

1:02
Спорт

Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta Sports, украинская сборная по футболу имеет относительно неплохие перспективы на чемпионате Европы 2024 года.

Суперкомпьютер оценил вероятность победы Украины на Евро-2024 в 1 процент
Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Искусственный интеллект оценил вероятность выхода украинцев из группового этапа на уровне 69,4%. Кроме того, есть шансы добраться до четвертьфинала (26%) и полуфинала (9,4%). Вероятность выхода в финал составляет 3,1%, а вероятность победы в турнире оценивается всего в 1%.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии и будет стартовать 14 июня, а завершится 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также лучшие четыре команды, занявшие третьи места, пройдут в следующий этап. Далее будет проводиться система плей-офф с применением олимпийской системы выбывания.

Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta Sports, украинская сборная по футболу имеет относительно неплохие перспективы на чемпионате Европы 2024 года.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Лето — идеальное время для коррекции веса и метаболизма Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Суперкомпьютер оценил вероятность победы Украины на Евро-2024 в 1 процент
5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу своей матери
Простые правила, соблюдая которые вы получите огромный урожай груш
Топ-7 лучших пляжей Москвы
Четыре метода выявления подлинного парфюма от фальшивого
В центре Парасковиевки уже развивается российский флаг
Астролог Скуратова не рекомендует держать в спальне монстеру и ещё ряд растений
Авиакомпания SAS понесла убытки после запрета полётов над РФ
Ксения Собчак сравнила выступление Бузовой в трусах с "голой вечеринкой"
В ГИБДД назвали 4 способа избавиться от ослепления солнечным светом на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников