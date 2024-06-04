Суперкомпьютер оценил вероятность победы Украины на Евро-2024 в 1 процент

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Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta Sports, украинская сборная по футболу имеет относительно неплохие перспективы на чемпионате Европы 2024 года.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Искусственный интеллект оценил вероятность выхода украинцев из группового этапа на уровне 69,4%. Кроме того, есть шансы добраться до четвертьфинала (26%) и полуфинала (9,4%). Вероятность выхода в финал составляет 3,1%, а вероятность победы в турнире оценивается всего в 1%.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии и будет стартовать 14 июня, а завершится 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также лучшие четыре команды, занявшие третьи места, пройдут в следующий этап. Далее будет проводиться система плей-офф с применением олимпийской системы выбывания.

Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta Sports, украинская сборная по футболу имеет относительно неплохие перспективы на чемпионате Европы 2024 года.