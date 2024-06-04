Дюков доказал, что футбол занимает лидирующие позиции в России по сравнению с другими видами спорта

Президент РФС Дюков назвал футбол самым популярным видом спорта в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков подчеркнул, что футбол остаётся наиболее популярным видом спорта в России, несмотря на растущую конкуренцию со стороны фигурного катания и хоккея.

Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отметил, что данные из социальных сетей и телевизионных каналов подтверждают высокую популярность футбола в стране.

Дюков также подчеркнул, что местные футбольные соревнования, включая чемпионат и Кубок России, являются основной причиной такой популярности, превосходя даже престижный Лиги чемпионов.

"Есть показатели просмотров футбола, в том числе на федеральных каналах. Футбол занимает лидирующие позиции. Причём футбол в основном российский — даже Лига чемпионов не может конкурировать с матчами чемпионата и Кубка России", — сказал Дюков, которого цитирует "РБ Спорт".

В своих высказываниях Дюков выразил веру в то, что футбол остается ведущим спортом в России, основываясь на собственном наблюдении и анализе данных.