Семья Михаэля Шумахера была вынуждена продать почти всё имущество ради его лечения

Семья немецкого спортсмена Михаэля Шумахера вынуждена была продать почти все свое имущество для оплаты дорогостоящего лечения, сообщает EADaily.
Годовые расходы на заботу о нем составляют около 7 миллионов евро, включая гонорары врачей, лечебное оборудование и препараты. Жена Михаэля, Коринна Шумахер, вынуждена была распрощаться с роскошным семейным домом на Женевском озере, коттеджем в Норвегии, частным самолетом и коллекцией часов.
Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы во время горнолыжного отдыха на французских Альпах в 2013 году. Он оказался в искусственной коме и прошёл сложные операции на мозгу.
Семья также тратит большие деньги на службу безопасности, чтобы предотвратить утечку информации о его состоянии и защитить травмированного от любопытных взглядов. Несмотря на это, семья всё ещё надеется на выздоровление Михаэля Шумахера.
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