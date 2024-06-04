Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Бородина показала, как доит корову
Тосты с сахаром и корицей: десерт на скорую руку
Эти растения будут дружить со щавелем
Понимаем тренд контуринга волос: внимание деталей
Кинологи рассказали, почему собака трогает человека лапой
В Европе появились клещи-монстры, которые переносят опасное заболевание
Microsoft отключила больше половины корпоративных клиентов в России
В разных советских мультфильмах встречались персонажи с одинаковой внешностью
Президенту Франции Макрону предложили самому воевать на Украине
Семья Михаэля Шумахера была вынуждена продать почти всё имущество ради его лечения

Лечение легендарного гонщика Михаэля Шумахера обходится его семье очень дорого

Спорт

Семья немецкого спортсмена Михаэля Шумахера вынуждена была продать почти все свое имущество для оплаты дорогостоящего лечения, сообщает EADaily.

Лечение легендарного гонщика Михаэля Шумахера обходится его семье очень дорого
Фото: commons.wikimedia.org by emperornie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Годовые расходы на заботу о нем составляют около 7 миллионов евро, включая гонорары врачей, лечебное оборудование и препараты. Жена Михаэля, Коринна Шумахер, вынуждена была распрощаться с роскошным семейным домом на Женевском озере, коттеджем в Норвегии, частным самолетом и коллекцией часов.

Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы во время горнолыжного отдыха на французских Альпах в 2013 году. Он оказался в искусственной коме и прошёл сложные операции на мозгу.

Семья также тратит большие деньги на службу безопасности, чтобы предотвратить утечку информации о его состоянии и защитить травмированного от любопытных взглядов. Несмотря на это, семья всё ещё надеется на выздоровление Михаэля Шумахера.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Microsoft отключила больше половины корпоративных клиентов в России
В разных советских мультфильмах встречались персонажи с одинаковой внешностью
Президенту Франции Макрону предложили самому воевать на Украине
У Индии есть все шансы стать площадкой мирового офиса
Стало известно, как ухаживать за шерстью кошки
АвтоВАЗ настаивает на локализации для доступа к субсидиям на электромобили
Три мифа о брекетах, в которые мы все еще верим
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют
Яна Рудковская вывезла свою маму на отдых на Мальдивы
Как приготовить маффины с корицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников