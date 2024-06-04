Конфирмация в спорте: что это такое?

Спорт и конфирмация

Когнитивные ошибки в спорте могут стать серьезным препятствием для достижения успеха и достижения поставленных целей.

Спортивная психология | Для кого и зачем

Часто спортсмены под воздействием эмоций и стресса делают ошибочные выводы, принимают неверные решения и теряют концентрацию во время соревнований.

Одной из распространенных когнитивных ошибок в спорте является эффект конфирмации, когда спортсмен ищет подтверждение своим предвзятым мнениям и игнорирует противоречащую информацию. Это может привести к неверной оценке ситуации и потере возможности принять