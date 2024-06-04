Конфирмация в спорте: что это такое?

Когнитивные ошибки в спорте могут стать серьезным препятствием для достижения успеха и достижения поставленных целей.
Часто спортсмены под воздействием эмоций и стресса делают ошибочные выводы, принимают неверные решения и теряют концентрацию во время соревнований.
Одной из распространенных когнитивных ошибок в спорте является эффект конфирмации, когда спортсмен ищет подтверждение своим предвзятым мнениям и игнорирует противоречащую информацию. Это может привести к неверной оценке ситуации и потере возможности принять
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?