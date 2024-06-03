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Российские фигуристы не были включены в обновлённый рейтинг ISU

Российские фигуристы вообще не попали в обновлённый рейтинг ISU

1:23
Спорт

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) был опубликован свежий рейтинг фигуристов, однако российские спортсмены в нём отсутствуют.

Российские фигуристы вообще не попали в обновлённый рейтинг ISU
Фото: fsrussia.ru by Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Из-за своего отстранения от международных соревнований из-за ситуации на Украине, ни один российский фигурист не соответствует требованиям для попадания в рейтинг, то есть участие в официальных международных соревнованиях за последние два года.

Как отмечается, в рейтинге женщин первое место занимает японская фигуристка Каори Сакамото, трёхкратная чемпионка мира. На втором и третьем местах расположились американка Изабо Левито, серебряный призёр последнего Чемпионата мира, и чемпионка Европы Луна Хендрикс из Бельгии, соответственно.

В мужском рейтинге первым идёт американец Илья Малинин, текущий чемпион мира. Двукратный европейский чемпион француз Адам Сяо Хим Фа занимает вторую строчку, а японец Као Миура расположился на третьем месте.

Среди пар лидерами являются итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачии. В танцах на льду первое место занимают британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Российские фигуристы не попали в рейтинг в связи с их отсутствием на международной арене.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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