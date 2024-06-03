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Тренер "Зенита" признал, что победы достаются его команде ценой большого стресса и нервов

Тренер "Зенита" де Оливейра мечтает, чтобы кубки доставались команде "поспокойнее"

1:16
Спорт

Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Вильям Артур де Оливейра выразил своё желание выигрывать трофеи в более спокойной обстановке.

Тренер "Зенита" де Оливейра мечтает, чтобы кубки доставались команде "поспокойнее"
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

Де Оливейра признался, что хотел бы завоевывать чемпионаты и кубки менее нервно, чтобы избежать излишнего эмоционального напряжения. Однако он признал, что такого не бывает, так как все команды тоже стремятся к победам.

Де Оливейра выразил свою радость и гордость командой "Зенита" за победу в чемпионате и победу в Кубке России, пишет Газета.Ru.

"Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы все было поспокойнее. Меня переполняют эмоции счастья, но хочется, чтобы всё складывалось полегче. Но такого не бывает, все стараются и хотят победить. Самое главное, что в чемпионате мы победили, кубок взяли, в общем все выиграли", — сказал Оливейра.

В решающем матче Кубка России против клуба "Балтика" из Калининграда, "Зенит" одержал победу со счетом 2:1 благодаря голу Нуралы Алипа на 95-й минуте. Сезон в Российской премьер-лиге завершился тем, что "Зенит" стал чемпионом, а "Балтика" вылетела в Первую лигу.

БАЛТИКА — ЗЕНИТ: полный обзор СУПЕРФИНАЛА Кубка
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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