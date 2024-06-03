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Костомаров о российских теннисистах на ОИ-2024: "Буду болеть за наших ребят"

Костомаров пообещал, что будет болеть за российских теннисистов на ОИ-2024

1:23
Спорт

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года и двукратный чемпион мира в танцах на льду, напомнил, что российские теннисисты имеют возможность участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Костомаров пообещал, что будет болеть за российских теннисистов на ОИ-2024
Фото: romankostomarov.ru by Официальный Сайт Романа Костомарова is licensed under public domain

Фигурист подчеркнул, что теннисисты находятся в отдельной спортивной категории и способны представлять свою страну на Играх. Костомаров признался, что он сам является поклонником тенниса и будет болеть за российских спортсменов в этом виде спорта, а также в других, куда смогут попасть российские атлеты.

"Что касается Олимпиады в Париже, теннисисты — это совсем отдельная спортивная колея. У них есть такая возможность. Буду болеть за наших ребят. Сейчас идёт "Ролан Гаррос" — смотрю, болею и переживаю. Я люблю большой теннис. Также буду по возможности смотреть и болеть за наших спортсменов в других видах спорта", — сказал Костомаров в разговоре с "Чемпионатом".

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Ранее Международная федерация тенниса приняла решение о допуске российских и белорусских игроков к участию в этих играх как индивидуальных нейтральных спортсменов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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