Аделии Петросян предложили выступать за Армению, фигуристка ответила отказом

Фигуристка Аделия Петросян не хочет выступать за сборную Армении

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Аделия Петросян, чемпионка России в одиночном женском катании и победительница российского финала Гран-при, решила не принимать предложение выступать за сборную Армении.

Фото: vk.com/ruskating by Мария Евтеева is licensed under public domain

По данным Metaratings.ru, Федерация фигурного катания Армении провела переговоры с 16-летней фигуристкой и ее командой, однако Петросян отказала им, заявив, что планирует продолжать выступать на международной арене от имени России.

Впрочем, в будущем возможно возобновление обсуждений о возможном переходе, но на данный момент Петросян не собирается менять спортивное гражданство.

Ранее такое решение уже было принято Софьей Титовой и парой Карина Акопова - Никита Рахманин.

Тем не менее, несколько российских фигуристов уже перешли в другие зарубежные команды, включая Алису Овсянкину (Франция), Софью Самоделкину (Казахстан) и дуэт Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев (Узбекистан).

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