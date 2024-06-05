Тренер назвала упражнения для девушек, чтобы уменьшить икры

Тренер назвала упражнения для девушек, чтобы уменьшить икры

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Тренер Юлия Грушина рассказала, почему икроножные мышцы могут быть слишком огромными и как это исправить.

Фото: Елена Галабаева

По ее словам, икры могут выглядеть большими из-за естественной склонности к накоплению жира или излишней перетренированности мышц в этой области.

Увеличению икр в таком случае могут поспособствовать упражнения: бег и другие аэробные упражнения, особенно прыжки и отталкивания; подъёмы на носки с отягощением; упражнения с упором на икры.

Чтобы икры не росли, реже используйте обувь на каблуках. Она даёт сильную нагрузку на икры из-за неестественного положения стопы. Еще можно добавить минимальные тренировки и небольшой комплекс массажа.

Грушина посоветовала также поменять кардио.

"Замените прыжки, отталкивания, бег с ускорениями на более спокойный бег трусцой, занятия на эллиптических тренажёрах, езду на велосипеде", — цитирует тренера "Чемпионат".

Приведению икр в тонус и уменьшению их объёма поможет растяжка. Также стоит выполнять упражнения: подъемы на носках; вытяжение в выпаде; МФР.