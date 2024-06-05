Мифы о вреде и пользе интимной жизни в спорте

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Из-за чего-то многие думают, что секс и спорт — несовместимые занятия. По в связи с этим есть много мифов и еще больше сделано исследований. Однако очевидного ответа не существует. Портал "КП Спорт" опубликовал мифы о вреде и пользе интимной жизни в спорте.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Главное заблуждение, что секс противопоказан спортсменам, которые готовятся с состязаниям. Известно, что боксер Мухаммед Али ставил на паузу свою личную жизнь за шесть недель до боя. А боксер Рокки Марчиано забывал о интимной жизни за два месяца до поединка.

Современные ученые провели много исследований и утверждают, что секс по-разному влияет на мужчин и женщин.

Для женщин интимная близость — легальный допинг. Так, бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи рассказала, что перед выходом в клетку очень много занимается любовью. Дело в том, что после полового акта женщины не "сбрасывают" свои гормональные настройки, а наоборот. У них в организме повышается тестостерон.

"Есть научные доказательства того, что женщина, которая перед соревнованиями занималась сексом, бежит лучше", — сказал Fit for Fun немецкий тренер по бегу Уве Хакус.

У мужчин-спортсменов дела обстоят сложнее. Есть исследование китайских ученных с названием: "Периодические изменения уровня тестостерона в сыворотке после эякуляции у мужчин". В нем говорится, что у спортсменов-мужчин снижается уровень тестостерона после занятий любовью и спортивный результат из-за этого ухудшается. Однако в 2021 году это исследование было отозвано, как некачественное.

Другие ученые считают, что наоборот, что тестостерон у мужчин после полового акта повышается до максимальных значений. И все же большинство тренеров ограничивают своих подопечных в интиме примерно за 2-3 дня до выступлений.

Еще один миф — спорт снижает либидо. Все наоборот — влечение к противоположному полу становится только больше, так как гормоны "разогреваются". Мужчины чувствуют женские гормоны, и наоборот. После 20 минут занятий спортом у девушек еще и улучшается возбуждаемость.