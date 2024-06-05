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Эксперт Силина: 100 приседаний за один подход помогут похудеть

Эксперт Силина: 100 приседаний за один подход помогут похудеть

1:20
Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, как избавиться от лишних килограммов за месяц.

Эксперт Силина: 100 приседаний за один подход помогут похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По ее словам, приседания — эффективное упражнение для нижней части тела. Здесь нужно обязательно соблюдать определенную технику.

Базовая стойка: стопы параллельно на ширине плеч, колени расположены над стопой (носок стопы во время приседания вы должны видеть), спина прямая, живот втянут, руки на поясе или за головой. На вдохе опускайтесь, сгибая колени и перенося тело назад. Вес должен быть равномерно распределен на пятках и передних частях стоп. "Приземляйтесь", пока бедра не станут параллельны полу или чуть ниже. Затем на выдохе поднимайтесь, возвращаясь в исходную позицию.

"В среднем приседания помогают сжечь от 8 до 12 калорий в минуту. Однако каждый раз стоит увеличивать нагрузку. Для снижения веса в области ягодиц, бедер и талии нужно делать 100 приседаний за один подход", — цитирует Силину "КП Спорт".

Новичка необходимо начать с 25 приседаний по 3 подхода. Между ними — отдых 1-2 минуты. Потом постепенно нужно увеличивать нагрузку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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