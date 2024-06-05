Как накачать пресс, не вставая с кровати? Рассказала тренер

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Преподаватель Факультета Фитнеса и культуры здоровья, директор сети фитнес-клубов Анна Полякова рассказала, как накачать пресс, не вставая с кровати.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот способ подойдет даже самым ленивым.

Тренировки мышц пресса нужны не только для красивой фигуры, они также помогают наладить работу внутренних органов, органов пищеварения и оказывают положительное воздействие на работу мочеполовой системы.

Полякова, слова которой приводит "КП Спорт" назвала лучшее упражнение на пресс, которое можно выполнять, не вставая с кровати.

Для самых ленивых подойдут обычные скручивания (20 раз по три подхода). Для этого поднимаем верхнюю часть корпуса из положения лежа, держа руки за головой, ноги должны быть зафиксированы горизонтально. Далее при подъеме тела — выдох, при распрямлении — вдох. В процессе нужно чувствовать напряжение в области брюшной стенки.

Для усложнения можно сделать подъем корпуса аналогичным образом, но с небольшими и аккуратными скручиваниями: сначала касаясь левым локтем правого колена, а затем — правым локтем левого колена.

Эксперт убеждает, что прежде нужно разогреться: походить на месте, побегать, потанцевать под музыку.