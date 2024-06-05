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Как нужно стоять на гвоздях и не попасть к мошенникам?

Как нужно стоять на гвоздях и не попасть к мошенникам?

1:17
Спорт

Практика гвоздестояния стала трендовой на российском рынке. При помощи гвоздей можно избавиться от постоянного стресса. Это экстремальный способ расслабления. Но как стоять на "садху" (специальной доске с гвоздями) правильно?

Как нужно стоять на гвоздях и не попасть к мошенникам?
Фото: flickr.com by DeeAshley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эта практика пришла из Индии, она берет начало в древнеиндийком мифе о царе Бшихма, которого пронзили тысячью стрелами, а он остался на них лежать и тем самым исцелился.

Главными амбассадорами этого "тренда" в России стали инфоцыгане, у которых главная цель — "навариться". Учитывая, что травмироваться на гвоздях сложно, так как вес равномерно распределение по доске. Также практика не стала бы настолько популярной при большой травмоопасности. Этим начали пользоваться мошенники.

Отметим, что эта практика дает бодрость, силу и спокойствие. Чтобы найти хорошего наставника по садху, а не попасться на уловки мошенников, нужно узнавать через сарафанное радио у тех, кто уже практикует.

Важно, что стояние на гвоздях считается "чистой медитацией", так как мы осознанно загоняем себя в стрессовую ситуацию и учимся переводить своё внимание, от болевых ощущений в стопах на дыхание, пишет "КП Спорт".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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