Футболист Чернов собирается болеть за Сербию на Евро

Футболист московского "Спартака" и национальной сборной России Никита Чернов рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024.
По его словам, он планирует поддерживать сербскую сборную.
Портал "СЭ" пишет, что сербы на групповом этапе будут бороться против Англии, Словении и Дании.
"Там будет играть одноклубник Бабич. Еще Сербия — братская для нас страна", — заявил Никита Чернов.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не планирует ехать на чемпионат Европы в Германию.
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