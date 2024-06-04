Футболист Чернов собирается болеть за Сербию на Евро

Чернов будет поддерживать сборную Сербии на чемпионате Европы по футболу

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист московского "Спартака" и национальной сборной России Никита Чернов рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024.

Фото: soccer.ru by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По его словам, он планирует поддерживать сербскую сборную.

Портал "СЭ" пишет, что сербы на групповом этапе будут бороться против Англии, Словении и Дании.

"Там будет играть одноклубник Бабич. Еще Сербия — братская для нас страна", — заявил Никита Чернов.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не планирует ехать на чемпионат Европы в Германию.