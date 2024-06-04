Карпин рассказал, что не собирается ехать на чемпионат Европы по футболу

Карпин: "Я даже участников Евро не знаю"

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своих планах по поводу чемпионата Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, ехать на Евро он не планировал.

"Планов еще куда-то ездить у меня нет. Так наездился, что уже тошнит. Я, честно говоря, даже всех участников Евро не знаю", — цитирует Карпина "СЭ".

По его словам, когда чемпионат стартует, тогда и будет понятно, за кого главный тренер сборной России будет болеть.

Напомним, что Чемпионат Европы-2024 с 14 июня по 14 июля проведут в Германии.