Карпин рассказал, что не собирается ехать на чемпионат Европы по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своих планах по поводу чемпионата Европы.
По его словам, ехать на Евро он не планировал.
"Планов еще куда-то ездить у меня нет. Так наездился, что уже тошнит. Я, честно говоря, даже всех участников Евро не знаю", — цитирует Карпина "СЭ".
По его словам, когда чемпионат стартует, тогда и будет понятно, за кого главный тренер сборной России будет болеть.
Напомним, что Чемпионат Европы-2024 с 14 июня по 14 июля проведут в Германии.
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