Футболист Мбаппе не попадёт на ОИ-2024

Килиан Мбаппе не будет участвовать в Олимпиаде в Париже

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Футболист Килиан Мбаппе не вошел в состав национальной сборной Франции на Олимпийские игры.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он — нападающий клуба "ПСЖ".

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 48 матчей, забил 44 мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 180 млн. В составе сборной Франции Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.

Кроме того, форвард помог победить команде в Лиге наций, сообщает "Чемпионат".