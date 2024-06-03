Футболист Мбаппе не попадёт на ОИ-2024

Футболист Килиан Мбаппе не вошел в состав национальной сборной Франции на Олимпийские игры.
Он — нападающий клуба "ПСЖ".
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
В минувшем сезоне Мбаппе провел 48 матчей, забил 44 мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 180 млн. В составе сборной Франции Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.
Кроме того, форвард помог победить команде в Лиге наций, сообщает "Чемпионат".
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