Хоккеисты из РФ впервые за 10 лет могут не выиграть Кубок Стэнли

Российские хоккеисты могут остаться без Кубка Стэнли

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккеисты из России впервые за десятилетие могут не забрать Кубок Стэнли.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnold C is licensed under public domain

В плей-офф НХЛ сезона-2023/24 сложилась соответствующая ситуация. Дело в том, что 2 июня в финал плей-офф вышла американская "Флорида". В состав команды входят трое россиян. Вторыми в финал попали хоккеисты "Эдмонтона". В их составе нет русских спортсменов.

Таким образом, если "Флорида" уступит "Эдмонтону", в этот раз хоккеисты из РФ впервые с 2015 года могут остаться без главного трофея НХЛ.

"КП Спорт" пишет, что стартовый матч серии между "Флоридой" и "Эдмонтоном" 9 июня проведут на домашней арене "пантер".