Хоккеисты из РФ впервые за 10 лет могут не выиграть Кубок Стэнли

Хоккеисты из России впервые за десятилетие могут не забрать Кубок Стэнли.
В плей-офф НХЛ сезона-2023/24 сложилась соответствующая ситуация. Дело в том, что 2 июня в финал плей-офф вышла американская "Флорида". В состав команды входят трое россиян. Вторыми в финал попали хоккеисты "Эдмонтона". В их составе нет русских спортсменов.
Таким образом, если "Флорида" уступит "Эдмонтону", в этот раз хоккеисты из РФ впервые с 2015 года могут остаться без главного трофея НХЛ.
"КП Спорт" пишет, что стартовый матч серии между "Флоридой" и "Эдмонтоном" 9 июня проведут на домашней арене "пантер".
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