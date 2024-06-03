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Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

Экс-тренер сборной России по футболу Черчесов возглавил сборную Казахстана

0:41
Спорт

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Об этом рассказали на официальном сайте Казахстанской федерации футбола.

Экс-тренер сборной России по футболу Черчесов возглавил сборную Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Djvigrid

На какой срок российский тренер заключил контракт, пока неизвестно.

Станислав Саламович был одним из пяти претендентов на пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством наша команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года, который приняла Россия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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