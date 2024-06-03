Иван Карпов: ФК "Зенит" хочет купить форварда "Спартака" Соболева

Журналист Карпов сообщил, что футболиста Соболева собирается купить "Зенит"

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет купить игрока московского "Спартака" Александра Соболева. Об этом рассказал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В текущем сезоне российского чемпионата форвард "Зенита" сыграл в 27 матчах, забил пять голов.

По информации Карпова, московский клуб предлагает за Соболева 30 миллионов евро.

Кстати, ФК "Зенит" в этом году выиграл кубок РПЛ шестой раз подряд. Московский "Спартак" в этом году попрощался с главным тренером Гильермо Абаскалем. Теперь его обязанности исполняет Владимир Слишкович. "Спартак" закончил сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.