Карпин согласился, что Сафонов не должен отказываться от предложения из "ПСЖ": станет основным вратарём

Карпин уверен, что голкипер "Краснодара" Сафонов станет основным вратарём в "ПСЖ"

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал своё мнение относительно возможного перехода вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он считает, что Сафонов способен занять место первого вратаря в парижской команде. Карпин подчеркнул, что если предложение от "ПСЖ" действительно есть, то Сафонову обязательно стоит его рассмотреть.

Он также отметил, что десять лет назад Фёдор Чалов был приглашен в "Реал Мадрид", но отказался и рассматривает это как ошибку.

Поэтому Сафонову стоит использовать возможность перейти в такой сильный клуб, как "ПСЖ". С другой стороны, Карпин подчеркнул, что решение о переходе должно быть продуманным и обоснованным.

"Если Сафонов перейдёт в "ПСЖ", это будет здорово для сборной. Если есть предложение из "ПСЖ", надо ехать. Кто сказал, что он едет вторым вратарём? Это вы так думаете. Неважно, сразу или постепенно, но Матвей способен стать основным. Раз "ПСЖ" положил глаз на футболиста и приобретает его, они знают, как его использовать", — сказал Карпин в беседе с "Чемпионатом".

Тренер советует Сафонову изучить французский язык и быть готовым к новому вызову, если предложение "ПСЖ" окажется реальным.

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