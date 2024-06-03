Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос" после победы над Элиной Свитолиной

Свитолина проиграла Елене Рыбакиной в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

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В матче четвёртого круга женской сетки Открытого чемпионата Франции-2024 состоялась встреча украинской теннисистки Элины Свитолиной, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, и четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

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Поединок завершился победой Рыбакиной со счётом 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час и 11 минут. Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейковых мячей из семи. Свитолина показала пять эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейковых мяча из трёх.

В следующем раунде турнира "Ролан Гаррос" — 2024 Рыбакина сыграет с победительницей матча 1/8 финала между россиянкой Элиной Аванесян и итальянкой Ясмине Паолини.

Соревнования проходят в Париже, Франция, с 26 мая по 8 июня. Ига Свёнтек из Польши является защищающей чемпионкой в женском одиночном разряде на турнире "Ролан Гаррос".