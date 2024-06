Фитнес-тренер Серегин: От упражнения "вакуум живота" нет никакого вреда

Многие люди страдают от лишнего жира в области живота. Фитнес-тренер Сергей Серегин рассказал, какое упражнение идеально подойдет для того, чтобы от него избавиться.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication