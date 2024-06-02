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Фитнес-тренер Серегин: От упражнения "вакуум живота" нет никакого вреда

Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"

Спорт

Многие люди страдают от лишнего жира в области живота. Фитнес-тренер Сергей Серегин рассказал, какое упражнение идеально подойдет для того, чтобы от него избавиться.

Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт считает, что любой спорт полезен для здоровья. Обратное же внушают те, кто сам не тренируется.

"Упражнение "вакуум живота" подойдет тем, у кого впереди лежащие, стоящие ребра. Оно также поможет избавиться от "пивного живота", — цитирует NewsInfo.Ru Сергея Серегина.

По его словам, от этого упражнения не будет никакого вреда. Если же у вас противопоказания по состоянию здоровья, сначала стоит вылечиться.

Сергей Серегин объяснил, как правильно выполнить "вакуум живота". Для этого сделайте глубокий вдох через нос глубокий вдох и медленно выдохните ртом. При этом живот должен работать.

"Когда вдыхаешь — живот открывается, как цветок, а когда выдыхаешь — живот уходит внутрь", — уточнил тренер.

Он добавил, что даже новичок сможет быстро научиться правильной технике выполнения упражнения. Однако начинать учиться стоит под присмотром тренера.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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