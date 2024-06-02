Фитнес-тренер Серегин: От упражнения "вакуум живота" нет никакого вреда

Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"

Многие люди страдают от лишнего жира в области живота. Фитнес-тренер Сергей Серегин рассказал, какое упражнение идеально подойдет для того, чтобы от него избавиться.

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Эксперт считает, что любой спорт полезен для здоровья. Обратное же внушают те, кто сам не тренируется.

"Упражнение "вакуум живота" подойдет тем, у кого впереди лежащие, стоящие ребра. Оно также поможет избавиться от "пивного живота", — цитирует NewsInfo.Ru Сергея Серегина.

По его словам, от этого упражнения не будет никакого вреда. Если же у вас противопоказания по состоянию здоровья, сначала стоит вылечиться.

Сергей Серегин объяснил, как правильно выполнить "вакуум живота". Для этого сделайте глубокий вдох через нос глубокий вдох и медленно выдохните ртом. При этом живот должен работать.

"Когда вдыхаешь — живот открывается, как цветок, а когда выдыхаешь — живот уходит внутрь", — уточнил тренер.

Он добавил, что даже новичок сможет быстро научиться правильной технике выполнения упражнения. Однако начинать учиться стоит под присмотром тренера.