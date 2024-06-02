ФК "Рубин" заявил о своих целях в чемпионате России

Гендиректор "Рубина": Цель клуба — вернуться в топы РПЛ

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался по поводу формата Кубка России в сезоне-2023/2024.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

"Для болельщика всегда чем больше игр, тем лучше и интереснее. Особенно когда зрители и болельщики могут увидеть "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и другие популярные клубы", — цитирует Айбатова "Чемпионат".

Он считает, что новый формат соревнования очень интересный, так как в первую очередь футбол для болельщиков.

Айбатов заявил, что у "Рубина" ставятся большие цели — вернуться в топы РПЛ.

"В этом сезоне задача была закрепиться в РПЛ. Будем работать дальше", — заключил он.