ФК "Рубин" заявил о своих целях в чемпионате России

Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался по поводу формата Кубка России в сезоне-2023/2024.
"Для болельщика всегда чем больше игр, тем лучше и интереснее. Особенно когда зрители и болельщики могут увидеть "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и другие популярные клубы", — цитирует Айбатова "Чемпионат".
Он считает, что новый формат соревнования очень интересный, так как в первую очередь футбол для болельщиков.
Айбатов заявил, что у "Рубина" ставятся большие цели — вернуться в топы РПЛ.
"В этом сезоне задача была закрепиться в РПЛ. Будем работать дальше", — заключил он.
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