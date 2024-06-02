Дэйна Уайт хотел бы видеть на турнире UFC в России Путина

На пресс-конференции после турнира UFC 302 глава UFC Дэйна Уайт заявил, что хотел бы видеть на поединках в рамках чемпионата в России главу государства Владимира Путина.
Трансляция пресс-конференции доступна на на YouTube-канале промоушена.
"Если турнир будет организован в России — для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть", — признался Дэйна Уайт.
По его словам, для UFC визит любого из глав государства — большая честь.
Кстати, в ночь на 2 июня в США россиянин Ислам Махачев победил победил с помощью удушающего приема в пятом раунде американца Дастина Порье. Бой прошел в рамках главного поединка турнира UFC 302.
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